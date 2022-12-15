Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 572 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 931 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 890 bin 856 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 987 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Dün 7 bin 171 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 303 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.