Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 823 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 174 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 778 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 958 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 27,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile linyit santralleri izledi.

Dün 10 bin 869 megavatsaat elektrik ihracatı, 30 bin 49 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.