Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 986 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 85 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 835 bin 204 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 198 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile linyit santralleri izledi.

Dün 6 bin 677 megavatsaat elektrik ihracatı, 31 bin 680 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.