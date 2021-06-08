Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 966 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 840 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 967 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 114 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 523 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 32 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA