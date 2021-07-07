Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 684 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 267 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 118 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 679 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 743 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 615 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA