Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 623 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 728 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 430 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,5 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 249 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 810 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.