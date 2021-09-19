Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 799 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 564 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 708 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,5'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6'lık payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 649 megavatsaat elektrik ithalatı, 18 bin 351 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA