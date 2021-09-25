Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 665 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 165 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 795 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 ile linyit santralleri ve yüzde 14,8 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 445 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 610 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA