Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 385 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 56 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 241 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 288 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 659 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 426 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.