Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 840 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 853 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 356 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 194 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 508 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.