Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 209 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 774 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 736 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 320 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA