Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 492 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 648 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 885 bin 915 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 797 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 300 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 483 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.