Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 409 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 460 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 995 bin 628 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 996 bin 130 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 362 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 920 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.