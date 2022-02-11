Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 745 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 845 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 676 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 964 bin 412 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 973 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.