Elektrikte günlük üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 09.45'teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 807 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 948 bin 550 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 289 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 128 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.