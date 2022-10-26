Energean Şirketi, İsrail'in Kariş gaz sahasında üretime başladı

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Energean Şirketi, Kariş 2 gaz kuyusunda üretimin başladığını ve gaz akışının düzenli şekilde artarak devam ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, sahile boru hatları sistemi üzerinden gaz akışının sağlanması için hazırlıkların ilerlediği belirtilerek, gelecek iki gün içinde müşterilere gaz satışının başlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kariş 1 kuyusunun iki hafta içinde, Kariş 3 kuyusunun da yaklaşık 4 hafta içinde açılmasının beklendiği vurgulandı.

İsrail Enerji Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Kariş sahasında gaz üretiminin başlaması konusunda Energean Şirketi'ne yeşil ışık yakmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.