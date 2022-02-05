Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Isparta'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da 3 Şubat'taki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine ilişkin, "Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır." dedi.

Dönmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yaptığı basın toplantısında, 3 Şubat'ta gün boyu süren kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuz bazı durumların yaşandığını söyledi.

İl Özel İdaresi, belediye ve AFAD ekipleri ile ilgili elektrik dağıtım şirketinin afetten etkilenen bölgelere müdahale etmeye başladıklarını belirten Dönmez, an itibarıyla yolların tamamının açık olduğunu ve sağlık kurumlarının hizmete devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "Isparta'yı besleyen 3 tane de indirici trafo merkezi var. Bu trafo merkezlerinde arıza oluştuğundan il genelinde maalesef enerji ve elektrik kesintileri yaşanmış oldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu." diye konuştu.

Kesinti anında il merkezi, 8 ilçe merkezi ve 188 köyde toplam 113 bin 236 abonenin enerjisiz kaldığını söyleyen Dönmez, "İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538 e geriledi. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dönmez, iklim koşulları ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye edilen personel ve araç sayısının şu an 280'e çıktığını söyledi.

Ekip ve personel sayısının yaklaşık 5-6 kat artırıldığına işaret eden Dönmez, "63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor." bilgisini verdi.

Dönmez, TEDAŞ koordinasyonunda komşu bölgelerdeki elektrik dağıtım şirketlerinden de personel ve araç takviyesi yapıldığını ifade etti.

Son birkaç yıldır ülkenin çeşitli yerlerinde sel, yangın ve depremlerin yaşadığını, o günlerde olduğu gibi bugün de devletin ilk andan itibaren müdahalede bulunduğunu anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bugün de Isparta'daki bu zor günde devletimiz, milletimizin yanında, gerekli müdahaleleri yapıyor, hayatı normale döndürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Niyetimiz, amacımız, gün içinde özellikle şehir merkezinde enerjisiz bir tek abone kalmayıncaya kadar çalışacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Ben tekrar Isparta'ya geçmiş olsun diliyorum. Göstermiş oldukları metanet, anlayış ve sabırdan dolayı Ispartalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içinde bu afetin etkilerini azaltacağız. Isparta'da hayatı normale döndüreceğiz."

Basın toplantısı öncesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Bakan Dönmez başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve yetkililer katıldı.