Enerji Zirvesi'nde Akdeniz'e sondaj müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Antalya'da düzenlenen 9.Türkiye Enerji Zirvesi açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye enerji sektörü temsilcileri enerji alanında ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri ele almak üzere 9. Türkiye Enerji Zirvesi’nde enerjizirvesi bir araya geldi.

Enerji Ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta Star Rafinerinin açılışını yapmayı planlıyoruz. Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak. Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeye karar verdik" dedi.

Deniz konuşmasında, "2040’lı yıllarda dünyada LNG ticareti toplam gaz ticaretinin yüzde 50’sine ulaşacak" ifadesini kullandı.

ERRA Yatırım Konferansı ve Türkiye Enerji Zirvesi ortak açılışında konuşan Başkanımız Sn Mustafa Yılmaz "Ülkemizin doğal gazda köprü değil ticaret merkezi olması için çok çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak Akdeniz'de attığı doğal kaynakları işleme adımına tepki göstermişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türkü'nün haklarını gözardı ederek, tek taraflı olarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almış olmasını endişe ile karşılıyoruz" denilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 11:15