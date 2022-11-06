EPDK'dan 22 şirkete lisans
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 22 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti, 1 şirketin lisansını ise uzattı.
Enerji Petrol 06.11.2022, 10:07
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, aralarında elektrik üretim, elektrik dağıtım, madeni yağ, elektrikli araç şarj sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verildi, 1 şirketin elektrik üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin ikrahiye teslimi lisansı ise uzatıldı.
15
açık
Günün Anketi Tümü