EPDK'dan 22 şirkete lisans

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralarında elektrik üretim, elektrik dağıtım, madeni yağ, elektrikli araç şarj sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verildi, 1 şirketin elektrik üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin ikrahiye teslimi lisansı ise uzatıldı.