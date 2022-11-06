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EPDK'dan 22 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 22 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisansını iptal etti, 1 şirketin lisansını ise uzattı.

Enerji Petrol 06.11.2022, 10:07
EPDK'dan 22 şirkete lisans

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralarında elektrik üretim, elektrik dağıtım, madeni yağ, elektrikli araç şarj sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verildi, 1 şirketin elektrik üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin ikrahiye teslimi lisansı ise uzatıldı.

#epdk
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