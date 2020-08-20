Erdoğan'ın müjdesi sonrası Petrol ve Doğalgaz Hisseleri Tavan Yaptı

Müjde açıklaması sonrası doğalgaz hisseleri yükselişte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın önceki gün müjde açıklaması sonrası hisseler yükseldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, İnşallah Cuma günü bir müjde vereceğiz. Ve şuanda bu müjdenin biz de hayali içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyoruz. Açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var." ifadelerini kullandı.

BLOOMBERG : KARADENİZDE DOĞALGAZ BULUNDU

Bloomberg 'in son dakika olarak aktardığı bilgiye göre müjdenin doğalgaz olduğu iddia edildi.

DOĞALGAZ PETROL HİSSELERİ ARTTI

Bu müjde haberi sonrası Petkim, Tüpraş, Trcas ve enerji hisselerinde ciddi artışlar görüldü.

TUPRS hissesi önceki gün yüzde 7.64 oranında bir artış gösterdi.

TRCAS Hissesinde ise tavan yaptı ve yüzde 9.,74 oranında bir artış görüldü.

Petkim hissesi de önceki gün tavan yapan hisseler arasında oldu. Yüzde 9.87 oranında bir artış görülen Petkim Hissesi 4.23 oldu.

Kaynak: Kamu bülteni