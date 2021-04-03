Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi

ürkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) olan "Ertuğrul Gazi" Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek gemiye Türk bayrağı çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin inşa ettirdiği Türkiye'nin ilk FSRU gemisi "Ertuğrul Gazi"nin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildiği ve gemiye Türk bayrağı çekildiği bildirildi.

Paylaşımda, geminin planlanmasından inşasına kadar emeği geçen tüm yetkililere teşekkür edildi.

AA