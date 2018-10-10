Esra Sultan'ın Lübnan'a ücretsiz elektrik verme süresi doluyor

3 aylık süreyle Lübnan'da ücretsiz elektrik üretimine başlayan 'Esra Sultan' gemisinin hizmet verme süresi bu ayın ortasında sona eriyor. Geminin hizmete devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Esra Sultan gemisi, şu ana Kesrevan Bölgesi’nin elektrik ihtiyacını karşılıyor ancak bu geminin kaderinin ne olacağı, Lübnan Enerji Bakanlığı'nın diğer iki gemiyle olduğu gibi bir yıllık yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı veya bir alternatif sağlamaksızın hizmetlerinden vazgeçip geçmeyeceği henüz belli değil. Bakanlık, kalıcı bir çözüm sağlayamıyor.

Bu, Lübnan geçici hükümetinin Enerji Bakanı Cesar Ebu Halil'in Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu elektrik dosyası içerisinde yer alan bir konuydu. Türk gemisi 'Esra Sultan'ın' Lübnan kıyılarında bulunan Türk filosuna katılmasından başka alternatif yok gibi görünüyor. Bakan, henüz konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Öte yandan Özgür Yurtsever Hareketi'nden bir milletvekili herhangi bir sorun meydana gelmeden önce elektrik dosyasını ele almaya çağırdı. Kaynak Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, "Türk gemisi Esra Sultan konusunun şayet kurulursa yeni hükümet tarafından ele alınması bekleniyor. Ancak müstakil bir hükümetin olmaması nedeniyle bu konuyu ele almak geçici hükümete düşer" şeklinde konuştu.

Elektrik krizi, Lübnan hazinesinin açığını artıran temel ikilemlerden birini oluşturuyor. Genel borç oranını arttırıyor. Bu sektördeki yıllık açık 2 milyar dolara ulaşıyor. Bağışçılar ve uluslararası fonlar bu sektörde reformlar yapılmasını istiyor. Reform isteği Lübnan'a yardımların ön koşulunu oluşturuyor. Ufukta bir çözümün görünmemesi ışığında 14 Mart güçlerinin lideri Enerji Bakanı Ebu Halil'in Lübnanlıları karanlığa boğmak veya gemi seçeneğine boyun eğmek arasında kaldığını söyledi.

Ekonomi ve Maliye Uzmanı Dr. Mervan İskender, Enerji Bakanı'nın geminin kalması için çalıştığını ifade etti. enerjienstitusu.com’un haberine göre İskender Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, "Bakan, bu yılsonuna kadar gemiler için yakıt satın almak için 300 ila 400 milyon dolarlık bir fon istemenin yolunu açtı. 2008 yılından bu zamana kadar enerji bakanları tarafından benimsenen metotlar tüm standartlara göre başarısızdı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Deniz haber ajansı