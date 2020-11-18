Fatih Dönmez: Pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz’deki enerji keşifleriyle ilgili önemli açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez, “İnşallah hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de keşiflerimizin devamı gelecek.” müjdesini verdi.

Bakan Dönmez ayrıca yurt dışından bazı tekliflerin geldiğini “Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi.” ifadeleriyle dile getirmekle birlikte şu anda önceliğin yurt içi olduğunu belirtti ve bu teklifleri geri çevirdiklerini söyledi.

Dönmez açıklamasının devamında “Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.