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Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfine imza atan Fatih sondaj gemisi, yeni sondaj noktası Türkali-1 kuyusuna ulaştı.

Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

Kaynak: Ajanslar

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