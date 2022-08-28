Fransa, Cezayir’den aldığı doğal gazı yarı yarıya artıracak

Veran, anlaşmayla ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtirken, Europe 1 televizyon kanalı Fransa’nın Cezayir’den aldığı doğal gazın yüzde 50 artırılacağını duyurdu.

Macron, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada enerji kaynaklarını çeşitlendirme yolunda ülkesinin önemli adımlar attığını belirterek, doğal gazda Fransa’nın yüzde 20 oranında yurt dışına bağımlı olduğunu, bunun yüzde 8 ila 9 oranındaki bölümünün Cezayir’den yapılan ithalatla karşılandığını söylemişti.

Kış ayları için yeterli doğal gaz stokunun bulunduğunu belirten Macron, depoların yüzde 90 dolu olduğu güvencesini vermişti.

Kaynak: Euronews