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Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatını bir süre durduruyor

Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarını planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durduracak.

Enerji Petrol 20.09.2022, 13:04
Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatını bir süre durduruyor

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacak.

Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceğine işaret edildi.

#Çin
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