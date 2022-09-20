Gazprom Çin’e doğal gaz sevkiyatını bir süre durduruyor
Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarını planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durduracak.
Enerji Petrol 20.09.2022, 13:04
Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacak.
Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verildi.
Açıklamada bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceğine işaret edildi.
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