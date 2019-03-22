Gazprom ticarette ulusal para kullanımı için çalışıyor

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, doğal gaz ticaretinin ulusal para birimleriyle yapılması için çalıştıklarını bildirdi.

Kruglov, Belarus’un başkenti Minsk’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin, doğal gaz ticaretinin ulusal para birimleriyle yapılmasını desteklediğini belirtti.

Özellikle Çin ile doğal gaz ticaretinin ruble ve yuan üzerinden gerçekleştirilebileceğini Kruglov, "Bu alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Hükümetin de desteği var." dedi.

ABD ile çok sayıda Batılı ülkenin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus yetkililer, ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya çalışıyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de daha önce yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankasının ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atacağını belirtmişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, 2018’in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği belirtilmişti.