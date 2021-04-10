Güneş enerjisinde yıllık 3 gigavat kapasite mümkün

Küresel elektrik talebi artışında, yerli sanayi gelişimi, elektrikli araçlar ve dijital dönüşüm gibi alanların etkili olacağını aktaran Turhan, "Türkiye'nin sürdürülebilir ve doğru hükümet politikaları sayesinde, enerji dönüşümüne yönelik çalışmaları dünya ile eşzamanlı olarak yürütmeye devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Turhan, Türkiye'de küçük ölçek kapasitelerle başlayan güneş enerjisi kurulumlarının, mevcut durumda kapasite artışının istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde planlanması gerektiğini anlattı.

Sektör olarak değişim ve gelişime açık olduklarını ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de GES kurulum maliyetleri son 5 yılda yüzde 55 düştü. Türkiye'de öz tüketime yönelik ve ticari temelli güneş santrali uygulamalarıyla yılda 3 gigavat güneş enerjisi kurulumu mümkün. Güneş enerjisinde maliyetlerin düşüşü temiz enerji teknolojilerine, özellikle güneş panelleri ve elektrik depolamaya yönelik gerçekleşiyor. Öyle ki artık güneş enerjisi, herhangi bir fiyat garantisi teşvikine ihtiyaç duymaksızın, serbest piyasa koşullarında hayata geçirilebilir bir noktada. Depolama ile birlikte, baz yük sağlayan temiz bir kaynak haline de geliyor. Güneş enerjisi ve elektrik depolama gelecek 10 yılda kurulu güç çeşitliliğinde en önemli etkiyi sağlayan faktörler olacak."

GES'ler bir çok alanda kullanılıyor

Turhan, Türkiye'nin kurulu güç dinamiklerinin 2011'den bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarının katılımıyla seyir değiştirdiğini dile getirdi.

Enerji üretiminde 2019 sonu itibarıyla yenilenebilir enerjinin payının oldukça belirgin hale geldiğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Tüm kaynaklar içinde temiz ve en ucuz enerji kaynağı olması açısından güneş enerjisi finansmana kolay erişebilme fırsatı tanıdı. Ayrıca, hem ulaşılabilirlik hem uygulama alanlarında çeşitlilik sağladı. Örneğin, artık demir yollarına bile entegre GES'ler kurulabilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, otopark ve yol üstleri, yüzer GES'ler, mevcut enerji santrallerinde ikincil kaynak olarak GES’ler yer alabiliyor. Güneş enerjisi, enerjiye artan talep göz önüne alındığında, cari açığı azaltıcı etkisi, ekolojik açıdan diğer kaynaklara göre daha çevre dostu, düşen maliyetleriyle ekonomik bir kaynak olması yanında yerli sanayiye katkısı açısından benzersiz bir kaynak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 742 saat seviyesinde bulunuyor. Fotovoltaik (PV) güneş elektriği sistemleri de denilen güneş hücreleri sayesinde yarı iletken malzemelerle, güneş ışığı doğrudan elektrik enerjisine çevriliyor. 7 Nisan itibarıyla Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 928 megavat seviyesinde bulunuyor.

AA