banner39

Hamburg'da sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir

Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, gazeteye verdiği mülakatta doğal gaz sıkıntısının baş göstermesi halinde özel haneler için sıcak su sınırlaması getirilebileceğini bildirdi.

Enerji Petrol 04.07.2022, 19:37
Hamburg'da sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir

Welt am Sonntag gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, "Acil doğal gaz sıkıntısında sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğal gaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Kerstan, Hamburg'da bir LNG terminalinin uygun olup olmadığı ve hangi konumda uygun olduğuna ilişkin çalışmalarının tamamlanarak bu ay sunulacağını aktardı.

Kaynak: AA
#Almanya #Hamburg #Doğal Gaz
Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?