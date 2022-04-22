Hollanda, Rusya'dan enerji ithalatını sonlandırmakta kararlı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rus gazı alımını durdurabilmek için hükümetin enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve diğer ülkelerden daha fazla enerji ithalatına odaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, bunu yaparak Rus gazından tamamen kurtulabilecekleri ifade edildi.

Rusya'dan gelen kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde azaltmak için ulusal ve Avrupa düzeyinde aktif olarak çalışıldığı ifade edilen açıklamada, hükümetin bu yılın sonuna kadar ülkenin Rus fosil yakıtlarından bağımsız olmasını hedeflediği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi, Hollanda’nın da en geç 11 Ağustos 2022'den itibaren Rusya'dan kömür ithal etmeyeceği bilgisi paylaşıldı.