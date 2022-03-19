"İndirim sevinci" kısa sürdü: Litrede 2 liraya yakın zam!

Motorine 1 lira 96 kuruş zam geldi.

Artış pompa fiyatlarına yansırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18,71 liradan 20,67 liraya yükseldi.

Hafta içinde yapılan açıklamaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt satış fiyatlarında makul olmayan kâr artışları tespit edilmesi halinde "tavan fiyat" uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcileri PET-DER, PÜİS, ADER ve TABGİS yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

TÜPRAŞ ve STAR Rafineri yöneticilerinin de katıldığı toplantıda akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu durum ve bir süredir gündeme getirilen marj paylaşımı konusunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay, petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ve dağıtıcı artı bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK’nin bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

Bloomberg HT