İran petrolü ucuza gitti

İran Petrol Bakanlığı, bugün Tahran Enerji Borsasına arz ettiği 1 milyon varil petrole müşteri bulamayınca 280 bin varili, belirlediği 79 dolar 15 yerine 74 dolar 85 sentten sattı.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran Enerji Borsasında satışa sunulan ve taban fiyatı varil başına 79 dolar 15 sent olarak belirlenen petrol için alıcılar 65 dolar 55 sent, 68 dolar 65 sent ve 74 dolar 85 sent bandında fiyat teklifleri sundu.

Bu fiyatların üstünde teklif olmadığı için bakanlık 280 bin varil petrolün varilini 74 dolar 85 sentten sattı.

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Karder, arzın önümüzdeki günlerde devam edeceğini ve yabancıların da borsadan ticari işlem kodu alarak İran'ın ham petrolünü satın alabileceğini söyledi.

Bakanlık ilk defa bugün petrolü borsadan satışa başlamıştı.

Alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha çok olamıyor ve alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada, satış şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise döviz kuru üzerinden olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketinden önce petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

"İhracatımız düşse bile gelirimizde azalma yaşanmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Milli Sağlık Sigortası Günü dolayısıyla başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve ülkesinin petrol ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cihangiri, ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sonrasında ülkesinin günlük petrol ihracatı 1 milyon varile düşse bile artan fiyatlar sebebiyle petrol gelirlerinde geçen yıllara göre herhangi bir azalma yaşanmayacağını söyledi.

Geçen aylarda günlük 2 milyon 500 bin varil petrol ihraç eden İran'ın son gelişmelerin ardından petrol ihracatında birkaç bin varillik düşüş yaşamış olabileceğini belirten Cihangiri, ülkesinin petrol ihracatının 1 milyon varilden aşağı düşmemesi gerektiğini ifade etti.

Oluşturulan atmosferde petrol fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Cihangiri, "Bu şartlarda 1 milyon varil petrol ihraç etsek dahi önceki yıllarla aynı geliri elde ederiz" dedi.

Cihangiri, "ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrol fiyatı 100 doları geçerdi" diyerek ABD'nin, fiyatların yükselmemesi için İran petrolünden kaynaklı boşluğun Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin arzıyla telafi edileceği yönündeki iddiasının propagandadan ibaret olduğunu savundu.

Cihangiri, 30 dolar olan bir varil petrolün 80 doların üstüne çıktığına işaret ederek, "ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrolün varil fiyatı bugün 100 doları geçerdi" diye konuştu.

Cihangiri ayrıca ABD'nin önümüzdeki hafta uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci paketinin kendilerini çok etkilemeyeceğini ileri sürerek, İran'ın petrol ihracatının sıfıra indirilemeyeceğini ve halihazırda 100 milyar dolar döviz rezervlerinin olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

Uluslararası şirketler İran'dan çekilmişti

Güney Pars doğalgaz sahasında İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon euro'luk yatırım anlaşmasına imza atan Total, Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen, Almanya'nın Siemens, Rusya'nın demir çelik üreticileri MMK ile Severstal, dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Airbus gibi şirketler yaptırımlar nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmış ve anlaşmaları iptal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

İran'da Güney Pars doğal gaz sahasında İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon avroluk yatırım anlaşmasına imza atan Total, Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen, Almanya'nın Siemens, Rusya'nın demir çelik üreticileri MMK ile Severstal, dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Airbus gibi şirketler yaptırımlar nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmış ve anlaşmaları iptal etmişlerdi.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 19:52