İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı bakıma giriyor
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim arasında gaz akışının duracağını duyurdu.
Enerji Petrol 01.10.2022, 10:51 01.10.2022, 11:09
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.
Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.
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