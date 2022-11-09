İran ve Rusya arasında 4 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ovci, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji konusundaki gelişmelere değindi.

Ovci, "Doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil hatları konusunda Rusya'yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık." dedi.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la yaklaşık 40 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN Vostok'un da İran'da yatırım yaptığını kaydetti.