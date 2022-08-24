İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesilecek
BEDAŞ, bugün İstanbul'un 12 ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Enerji Petrol 24.08.2022, 12:44
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını, kesintilerin 1,5 ile 8 saat kadar sürebileceğini belirtti.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:
Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece.
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