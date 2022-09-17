İstanbul'da 18 ilçede 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
BEDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre 18 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı ilçelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
Enerji Petrol 17.09.2022, 16:57 17.09.2022, 17:23
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Planlı yapılan bakım çalışmaları sırasında belirli bölgelere 8 saate kadar elektrik verilemeyecek.
İşte İstanbul'da planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Büyükçekmece, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Gaziosmanpaşa
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