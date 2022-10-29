İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ bugün İstanbul'un 7 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Farklı saatlerde bakım amaçlı yapılacak olan kesintilerde Avcılar ve Beşiktaş ilçelerinde yer alan birçok mahalle de mevcut.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'da bugün 7 ilçede farklı saatlerde bakım amaçlı planlı elektrik kesintileri uygulanacağı belirtildi. Avcılar ve Beşiktaş ilçelerinde yer alan birçok mahallede 8 saatlik elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu.

İşte 29 Ekim BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi: