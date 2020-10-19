Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı

Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açılan gemi sabah saatlerinde Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012’de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6’ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.



Mersin’in Taşucu Limanı’ndan 13 Ekim’de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim’de Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:02