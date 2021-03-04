Karadeniz’de üç boyutlu sismik tarama başlıyor

Bakan Dönmez, bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, Karadeniz’de geçtiğimiz yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gazın Zonguldak Filyos’tan kıyıya çıkarılacağını belirterek, “Bu gelen gazı kıyıda aldıktan sonra bir ayrıştırma işine tabi tutacağız. Çünkü yerin altından kum, nem, su gibi unsurlar gelebilir, bunları şebekeye basamayız. Onun için de Filyos Endüstri Bölgesinde Filyos Çayı’nın doğusunda kalan kısımda önemli bir miktarı Türkiye Petrollerine bu kıyı işlemleri için tahsisini aldık. 2023’e gazın kıyıya ulaşmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.

40 KUYU DAHA AÇILACAK

Gazın kıyıya çıkarılması için hem yurt içinden hem de yurt dışından firmalarla çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Bakan Dönmez, “Sakarya gaz sahasında 30 ila 40 arasında kuyu daha açacağız. En az iki tane boru hattıyla gazı kıyaya getireceğiz. Kıyıda terminal başta olmak üzere yapılacak işler var, bunların şu anda bütçeleri hazırlık aşamasında” dedi.

10 BİN KİLOMETREKARE TARANACAK

Karadeniz’de deniz yetki alanının 250 kilometrekarelik kısmında sismik çalışmaların tamamlandığını söyleyen Dönmez, “Şu an sondaj kuyularını biz oralarda yoğunlaştırıyoruz. Deniz yetki alanımız içerisinde yer alan ve daha önce sismiği yapılmamış yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan var. Şu anda 3 boyutlu sismik çalışmaları devam ediyor. Bizim hedefimiz, bu yıl içerisinde potansiyel gördüğümüz sahalardan bir tanesinde yine keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açmak, eğer bir keşif olursa o zaman yeni bir keşfi açıklarız” ifadelerini kullandı.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 07:56