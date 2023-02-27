Kazakistan, Almanya'ya petrol sevkiyatına başladı

Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi'nden (KazTransOil) yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta 20 bin ton Kazak petrolünün Almanya'ya ihracı için Polonya sınırındaki Adamova Zastava petrol terminaline sevkiyatının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, petrolün Adamova Zastava terminaline aktarılması için Rus petrol ve doğal gaz taşımacılığı şirketi Transneft'in boru hatlarına pompalandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada KazTransOil'in Transneft ile 2023'te aynı güzergahla 1,2 milyon ton Kazak petrolünün Almanya'ya nakli için anlaştığı ifade edildi.

KazTransOil, bu yılın ilk çeyreğinde Almanya'ya 300 bin ton petrol göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.

Daha önce Alman tarafı, Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'nın doğusundaki Schwedt petrol rafinerisine Kazak petrolünün istikrarlı şekilde tedarik edilmesine ilişkin Kazakistan hükümeti ile görüşmeler gerçekleştirmişti.