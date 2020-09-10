Kırmızı beyaza boyanan Kanuni Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, Mersin’de yapılan bakımlarının ardından Akdeniz’e açılacak. Bakım, güncelleme ve geliştirme işlemlerinde sona gelinen Kanuni, son olarak kırmızı beyaza boyandı.

Mersin’in Silifke ilçesindeki İncekum mevkiinde bulunan NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri 16 Ağustos 2020’de başlayan Kanuni’nin Akdeniz’e açılmasına az bir süre kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle, Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu bildirmişti. Koronavirüs ile ilgili sürecin ardından başlayan çalışmalar büyük bir hızla tamamlandı. Artık sona gelinen Kanuni’nin bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ



Güney Kore’de 2012 yılında Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. TPAO tarafından alınan sondaj gemisi, 18 günlük seyrin ardından 13 Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’deki Türkiye kara sularına giriş yaptı. Türkiye’ye getirilen ve Kanuni ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.