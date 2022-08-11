Küresel petrol üretimi temmuzda 1 milyon 700 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin temmuzda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 700 bin varil artarak yaklaşık 100 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirdi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 162 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 840 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,7 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 28,8 seviyesindeydi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) arttı. Venezuela, Libya ve Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 136 bin varil, Kuveyt'te ve BAE'de 48 bin varil artış gösterdi. Üretim Venezuela'da 45 bin varil, Libya'da ve Angola'da ise 23 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 1 milyon 500 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 700 bin varil oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 2 milyon 400 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 700 bin varil artışla yaklaşık 100 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü azaldı

OPEC, küresel petrol talebini geçen ayki tahminine göre 300 bin varil düşürdü. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak 100 milyon 30 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD bölgesinde ise günlük petrol talebinin geçen yıla oranla 1 milyon 600 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 500 bin varil artacağı öngörüldü.

Gelecek yıl ise Çin'de salgının kontrol altına alınmasıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerinin petrol tüketimini artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artarak 102 milyon 720 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.