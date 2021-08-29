Kuveyt: Petrol üretimindeki artış kararı yeniden gözden geçirilebilir

Kuveyt OPEC+ ülkelerinin eylül ayı başında yapacağı toplantıda petrol üretim artışını yeniden gözden geçirilebileceğini belirtti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklerle birlikte OPEC+ olarak bilinen grup önümüzdeki bir kaç ay boyunca günde 400 bin varillik üretim artışı kararını yeniden gözden geçirmek üzere 1 Eylül'de toplanacak.

Toplantı öncesinde Reuters'a demeç veren Kuveyt Petrol Bakanı Muhammed Abdulatif al-Fares "Pazar yavaşlamış durumda. Covid-19 salgını başladığından bu yana dördüncü dalgayı yaşıyoruz ve üretim artışı konusunda dikkatli olmalı ve artış kararını yeniden gözden geçirmeliyiz" diye konuştu ve günde 400 bin varillik üretimin durdurulabileceğini belirtti.

Doğu Asya ülkeleri ve Çin'in ekonomilerinin Covid-19'dan etkilendiğine dikkat çeken Fares tedbirli davranılması gerektiği uyarısında bulundu.

Biden'dan çağrı gelmişti

Artan benzin fiyatlarının küresel ekonomik iyileşmeye karşı bir tehdit olduğu görüşünü benimseyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden OPEC üyelerinden ve müttefiklerinden bunun önüne geçmek için petrol üretimini arttırmaları çağrısında bulunmuştu.

Bu konuda OPEC+ üyeleri arasında görüş birliiği bulunmadığını belirten Fares "OPEC ülkeleriyle, özellikle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle toplantılar yapılıyor ve şu ana kadar bu konuda nasıl hareket edileceğine ilişkin farklı görüşler ortaya konuldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews