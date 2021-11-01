LPG'ye büyük zam!
Otogazın (LPG) litre satış fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 48 kuruş zam yapılması öngörülüyor.
Enerji Petrol 01.11.2021, 10:19 01.11.2021, 11:18
Otogaz fiyatlarına bir zam daha geliyor.
Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.
NTV
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü