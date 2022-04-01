Mazota indirimden sonra benzine de indirim geliyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim yapılacak.
Enerji Petrol 01.04.2022, 10:00
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.
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