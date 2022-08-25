Mitsui ve Mitsubishi, Sakhalin 2 projelerinde paylarını korumayı planlıyor

Japon firmalar Mitsui & Co. ve Mitsubishi Corp. "Sakhalin 2" petrol ve gaz projelerindeki hisselerini korumayı planlıyor.

Rusya'nın Sakhalin Adası'ndaki petrol ve gaz projesinin Japon hissedarları, proje paylarını sürdürmeye yönelik karar aşamasında bulunuyor.

Mitsubishinin açıklamasına göre "kapsamlı bakış açısıyla değerlendirilen plan" Japon firmanın yönetim kurulu toplantısında kabul gördü.

Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Mitsui de projedeki hissesini korumayı planlıyor.

Japon firmalar son kararlarını ay sonuna kadar Rus muhataplarına bildirecek.

Söz konusu kararın alınmasında, LNG tedarikinde istikrar arayan Japon hükümetinin, hissedar firmalara yönelik çağrısının etkili olduğu kaydedildi.

Japonya'nın kuzeyindeki Sakhalin Adası'nda konumlu projeye yönelik yeni işletmeci firma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla 5 Ağustos'ta kurulmuştu.

Önceki işletmeci statüsüyle, yetkileri elinde tutan yeni firma, sözleşme şartları teklif ettiği proje hissedarlarına 4 Eylül'e dek başvuruda bulunmalarını talep ediyor.

Her yıl ürettiği 10 milyon ton LNG'nin 6 milyon tonunu ihraç eden Sakhalin 2, Japonya'nın LNG ithalatının yüzde 9'unu karşılıyor.