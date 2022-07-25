Motorine 92 kuruş indirim geliyor!

26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,38 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.