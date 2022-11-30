Motorine bir indirim daha yapıldı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre iyatı 23.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.