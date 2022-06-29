Motorine indirim geliyor!

30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelecek.

Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.

Motorine dün de bir indirim gelmişti