Motorine indirim geliyor!

Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor.

Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor.

Motorin için indirim haberi geldi.

Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek.

Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 - 11,07 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL